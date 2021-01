Stiri pe aceeasi tema

- Democratul Jon Ossoff a castigat miercuri alegerile pentru Senat desfasurate in Georgia, oferind astfel democratilor controlul asupra Senatului SUA, potrivit mai multor media americane, printre care NBC si ABC, scrie dpa, potrivit Agerpres. Jon Ossoff, un regizor de filme documentare in varsta…

- Preluarea controlului Senatului american de catre Partidul Democrat al presedintelui ales Joe Biden, in urma alegerilor din statul Georgia, va fi decisiva pentru capacitatea acestuia de a-si implementa reformele dorite si de a numi in diferitele posturi cheie ale administratiei politicieni cu conceptii…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a salutat miercuri victoria probabila a democraților la alegerile senatoriale din Georgia, care ar trebui sa-i ofere controlul asupra Congresului, angajându-se sa acționeze într-un spirit de „unitate”, potrivit AFP."Este…

- Candidatul democrat Jon Ossoff a revendicat miercuri victoria in alegerile senatoriale americane cruciale din statul Georgia in fata senatorului republican la final de mandat David Perdue, care nu si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP. "Georgia, multumesc pentru increderea pe care mi-ai acordat-o",…

- Cursa electorala extrem de stransa in statul american Georgia, unde se decide in aceste ore cine va controla Senatul Statelor Unite. Miza sunt doua fotolii de senator, disputate de republicani și democrați. La instalarea sa la Casa Alba, la 20 ianuarie, Joe Biden va putea, astfel, sa conteze pe un Congres…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Competitiile electorale pentru cele doua mandate de senator puse in joc in statul american Georgia se vor transa printr-un tur doi pe 5 ianuarie, ale caror rezultate vor avea un rol-cheie in stabilirea partidului care va detine controlul in camera legislativa superioara a Congresului de la Washington,…

- Senatoarea republicana Susan Collins, o moderata cu o atitudine independenta, a obtinut o victorie suprinzatoare in alegerile din Maine, intarind sansele Partidului Republican de a pastra controlul asupra Senatului SUA, transmite Reuters.Collins, in varsta de 67 de ani, a reusit sa o infranga…