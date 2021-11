Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de ministru al Antreprenoriatului și Turismului. Constantin Daniel Cadariu a fost audiat in aceasta seara in comisiile de specialitate ale Parlamentului, respectiv de membrii comisiei pentru ...

- Gabriela Firea a primit miercuri aviz favorabil pentru functia de ministru al Familiei, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Firea a fost avizata pozitiv cu 38 de voturi pentru, 18 voturi contra si 4 abtineri. Ea a susținut in cadrul audierilor ca nu este de acord cu o…

- Ministrii propusi sa faca parte din Cabinetul Nicolae Ciuca vor fi audiati miercuri in comisiile parlamentare de specialitate. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti, la Parlament, lista Cabinetului PNL – PSD – UDMR si programul de guvernare pentru care va cere votul de incredere al Legislativului.…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca a depus, marti, in Parlament, lista de ministrii Cabinetului si programul de guvernare. Potrivit calendarului, audierilor ministrilor va incepe miercuri, de la ora 10.00, fiecare titular de portofoliul avand alocate 45 de minute pentru a-si prezenta prioritatile in…

- Cei 20 de miniștri ai Guvernului Ciuca urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate din Parlament, miercuri, 24 noiembrie, in mai puțin de opt ore. Audierile vor incepe la ora 10.00, cu ministrul propus pentru Cultura, Lucian Romașcanu, și se vor incheia la 17.45, cu ministrul propus…

- Cele doua Camere ale parlamentului se vor reuni miercuri in sedinta comuna pentru a supune la vot investirea guvernului minoritar propus de premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Lista cabinetului si programul de guvernare au fost depuse ieri, in legislativ, in ultima zi inainte de expirarea termenului…

- VIDEO: Nicolae Ciuca, premierul desemnat, a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Ce urmeaza Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. A subliniat ca documentul programatic este…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu da șanse unui guvern minoritar PNL-UDMR, dupa discuțiile care au avut loc joi noapte intre președintele Klaus Iohannis și liberali. „Eu nu stiu pe ce se bazeaza colegii nostri care spun ca mergem cu guvern minoritar si vom obtine votul necesar”, a spus liderul UDMR,…