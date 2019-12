Stiri pe aceeasi tema

- Primele unitati Ford Puma produse la Craiova pleaca spre pietele europene Foto: ford.ro De Ziua Nationala a României, primele unitati Ford Puma produse la Craiova pleaca spre pietele europene. Sunt aproape 300 de masini trimise cu trenul în Olanda. Ulterior vor fi transportate…

- Compania de Transport Public Iași pune in circulație primele carduri SeniorIS, pentru pensionari. Acestea vor fi eliberate incepand de luni, 2 decembrie, prin intermediul unor tonete ale CTP Iași. Primele carduri pentru pensionari SeniorIS vor putea fi ridicate de la tonetele CTP Iași incepand din 2…

- ​​Vodafone România a anunțat marți primele rezultate financiare dupa finalizarea procesului de achiziție a UPC România în date de 31 iulie 2019. Astfel, al doilea mare operator mobil a raportat venituri de 232 milioane de euro în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2019,…

- Compania de Transport Public (CTP) introduce o noua alternativa de plata a titlurilor de calatorie. Oficialii CTP au anuntat ieri ca vor fi montate automate de plata mixte, care includ atat bilete, cat si abonamente pentru transportul public. „Primele dispozitive de acest tip au fost deja montate in…

- CNAIR a solicitat firmei Iptana S.A., expertul tehnic independent, un raport preliminar al analizei investigațiilor din teren și a masurilor de punere in siguranța a lucrarilor de pe deja celebrul lot trei al autostrazii Lugoj-Deva. Compania a cerut expertului tehnic și sa indice posibilitatea deschiderii…

- Compania aeriana olandeza KLM a anuntat ca va finanta un nou proiect aeronautic care ar putea schimba industria aviatica, realizand deja primele machete, pe care le-a si prezentat cu ocazia aniversarii a 100 de ani de existenta..

- In urma Ordonanței de Urgența impusa in luna august de catre Guvern, prin care operatorii de telefonie mobila trebuie sa colecteze datele personale ale celor care cumpara cartele prepay – pentru a ușura identificarea apelanților nu numai in situații de urgența, ci și in cazul unor alarme false –…

- Lovitura pe care o da H&M, in rivalitatea cu Zara. Suedezii schimba strategia de business la 180 de grade Grupul suedez Hennes & Mauritz a anuntat ca principalul sau lant de magazine H&M, responsabil pentru cea mai mare parte din vanzarile grupului, va testa vanzarea de articole si marci…