Stiri pe aceeasi tema

- National chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu said on Thursday that a rule should be imposed - people who have been members of a political party should not be allowed to be judges at the Constitutional Court of Romania (CCR), according to AGERPRES. "I have heard a lot…

- Este considerata, de mulți, cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania, dar asta nu o face imuna la cel mai periculos virus al anului! Ana Bogdan anunțat ca este infectata cu noul coronavirus și devine cea de-a doua jucatoare din Romania infectata cu COVID-19, dupa Simona Halep.Cel mai…

- Experiența femeii a fosct facuta publica de catre un medic de familie din Sibiu, fiind rugat de educatoare sa ii distribuie mesajul. ”Incepe calvarul langa patul meu. Doamna intra in stop cardio. Are 56 de ani. Medici, asistente, monitoare imi izbesc mereu patul, electrozi, socuri, o scapa,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, de la Palatul Cotroceni, despre situația epidemiologica din Romania și despre locurile la ATI."Situația epidemiologica atat la nivel european, cat și la nivel național se agraveaza, din pacate, constant și numai in ultima zi am avut peste 100 de…

- Pe langa epidemia de coronavirus, in Romania, in data de 8 octombrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de județe, cu 541 de focare, din care 10 focare in exploatații comerciale și 5 focare in exploatații comerciale de tip A, anunța ANSVSA.Citește și: BREAKING - S-a consemnat un nou…

- Ministerul Sanatatii a depus spre finantare patru proiecte, in valoare de 200 de milioane de euro, pentru decontarea testelor RT-PCR din fonduri europene . Scopul urmatit este cresterea capacitatii de testare si controlul evolutiei sindromului respirator acut cu noul coronavirus. ”Romania…

- Romania va recupera, din fonduri europene, banii cheltuiti pentru decontarea testelor RT-PCR efectuate la nivel national in vederea identificarii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, in cadrul Programului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, informeaza un comunicat…

- Infiintata la finele lunii noiembrie 2018, in baza Hotararii de Guvern 933, Societatea Nationala Casa Romana de Comert Agroalimentar Unirea SA nu pare a se fi nascut intr-o zodie fericita. Desi obiectivul...