- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 posturile in care au fost surprinși miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Trucan. Cei doi demnitari au fost fotografiați fara masca, iar acest lucru „a facut mai mult rau ideii de autoritate și de respectare a autoritații”, decat protestele anti-masca…

- Parlamentarul PSD Alexandru Rafila cere ca toți cei care nu poarta maști sa fie amendați, indiferent de funcțiile pe care le au. Rafila spune ca fie ca sunt oameni obișnuiți sau parlamentari, toți cei care incalca regulile trebuie sa fie amendați. Declarațiile lui Rafila vin dupa ce ministrul Sanatații,…

- Premierul Florin Cițu susține ca le-a solicitat miniștrilor Raluca Turcan și Vlad Voiculescu sa plateasca amenda, in condițiile in care au fost surprinși fara masca. „ E toleranța zero in ceea ce privește membrii cabinetului meu”, a precizat premierul, miercuri, intr-o conferința de presa. „Nu este…

- Miniștrii Voiculescu si Turcan, sancționați pentru nepurtarea maștii. Bode: “Toti suntem egali in fata legii”. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a comentat cele doua situatii in care Vlad voiculescu si Raluca Turcan au fost surprinsi fara masca de protectie. Bode a tinut sa precizeze ca “toti…

- Liderul AUR George Simion cere ca romanii sa nu mai fie obligați sa poarte maști pe strazi și sa poata protesta liberi, fara a fi șicanați de jandarmi. Simion spune ca masca in aer liber trebuie eliminata și ca miniștrii Raluca Turcan și Vlad Voiculescu trebuie sa fie amendați pentru nepurtarea maștii…