CTP, despre Sorin Oprescu: ”Și-a bătut joc de prostimea din Capitală” Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre fuga lui Sorin Oprescu, fostul edil al Capitalei, in Grecia. Potrivit acestuia, fostul primar este un „invingator”. CTP a facut si o paralela intre fuga lui Oprescu si cea a Elenei Udrea din Romania si considera ca ambii ar fi trebuit extradati imediat de catre Bulgaria, respectiv Grecia. „Si doamna Udrea! Ar fi trebuit sa fie acum tampla fierbinte langa tampla. Nu? Pai, doamna Udrea n-a vrut in Grecia? N-a reusit sa ajunga. Dar a vrut. Poate ca se intelesesera sa se intalneasca acolo si sa-si uneasca singuratatile. Am vazut acum pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

