Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a comentat conflictul dintre premierul Ludovic Orban si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spunand ca decizia CCR este gresita si seful Executivului este cel care are dreptate de data aceasta. Gazetarul atrage atentia si asupra modalitatii de functionare a CCR…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre conflictul dintre Ludovic Orban și Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale. Gazetarul spune ca in ceea ce privește stabilirea datei alegerilor, premierul are dreptate cand spune ca nu pot sa stabileasca parlamentarii ziua in care va avea loc…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu il critica pe premierul Ludovic Orban pentru batjocura publica și desconsiderarea pe care o are fața de instituții fundamentale ale unui stat democratic și de deciziile acestora și ii transmite ca toata aceasta atitudine i s-ar putea intoarce impotriva ca un bumerang:Vezi…

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat joi seara, la Sinteza Zilei, ca Ludovic Orban are o pandemie personala cu CCR si incita opinia publica impotriva institutiei pe care o reprezinta. Reactia lui Dorneanu vine dupa ce premierul i-a catalogat pe judecatorii Curtii Constitutionale drept “politruci”.…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, raspuns, joi seara, noului atac al premierului Ludovic Orban. Dorneanu ca are in vedere sesizarea Comisiei de la Venetia, Consiliului Europei si Asociatiei Curtilor Constitutionale din Europa in privinta declaratiilor premierului Ludovic Orban impotriva…

- Valer Dorneanu a raspuns la declarațiile lui Ludovic Orban, facute joi seara la Digi24, cand a spus ca „trebuie schimbata componența Curții Constituționale, trebuie eliminați politrucii de acolo, trebuie sa intre numai magistrați cu cariere serioase in spate, nu oameni care au facut politica și care…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, a declarat, joi seara, dupa ce premierul Ludovic Orban a afirmat ca „trebuie eliminati politrucii” dn cadrul CCR, ca „in nicio tara din Europa primul ministru nu-si permite sa aiba un asemenea limbaj si asemenea atacuri suburbane…

- Unul dintre subiectele atent urmarite de catre romanii care sunt parinți il reprezinta cel al așteptatei dublari a alocațiilor, indeosebi dupa decizia Curții Constituționale, in aceasta privința. Cel mai recent anunț pe acest subiect a venit din partea șefului Executivului chiar in prima zi a acestei…