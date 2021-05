CTP Cluj-Napoca, anunț despre circulația tramvaielor ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator asupra faptului ca incepand cu data de 10.05.2021, tramvaiele aflate in circulatie vor fi suplimentate. Noile orare ale liniilor de transport 100, 101 si 102 vor putea fi consultate pe site-ul oficial al companiei, www.ctpcj.ro . Timpii de sosire a tramvaielor in statii vor putea fi consultati in aplicatia de mobilitate urbana Tranzy. Va dorim calatorii cat mai placute ! Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Post-ul CTP Cluj-Napoca, anunț despre circulația tramvaielor apare… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile orare ale liniilor de transport 100, 101 si 102 vor putea fi consultate pe site-ul oficial al companiei, www.ctpcj.ro. Timpii de sosire a tramvaielor în stații vor putea fi consultați în aplicația de mobilitate urbana Tranzy. Va dorim calatorii cât mai placute !…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca face cunoscut publicului calator programul de transport urban și metropolitan pentru perioada 30.04 – 03.05.2021: În 30.04 și 01.05.2021 – circulația se va desfașura între orele 5 :30-22 :00, conform programului de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din aceasta dupa amiaza, 30 martie 2021, au fost instituite noi restrictii de circulatie pe Autostrada A2, pe sensul catre Bucuresti, pe tronsonul kilometric 68 700 metri 75 900 metri, in vederea efectuarii unor lucrari de…

- Carantina de noapte este impusa, la nivel național, intre orele 22:00 și 05:00.Noile restricții prevad ca, in localitațile in care rata de infectare va depași 7,5 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, va fi interzisa circulația in afara locuinței dupa ora 20:00, cu doua ore mai devreme fața de restul…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Mandrii și onorați de Calatorii și Șoferii noștri! Aproape 3000 de euro gasiți in autobuzele noastre restituiți proprietarilor intr-o singura zi. Compania de Transport Public Cluj Napoca este atat de mandra și onorata de Calatorii și Șoferii noștri, care ne ofera zilnic probe…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: CTP Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator faptul ca incepand cu data de 15.03.2021, ultimele plecari din capetele de linii vor suferi modificari, respectiv vor fi ajustate. Aceste modificari sunt implementate ca urmare a noilor restrictii impuse la nivel national, deplasarea…

- Datorita lucrarilor de reabilitare și modernizare efectuate la partea carosabila pe strada George Coșbuc, începând cu data de 04.03.2021, stația de autobuz spre cartier Grigorescu aferenta liniilor 30 si E12 -“Chios” și stația de autobuz spre centru, aferenta liniilor…

- WhatsApp a detaliat modul in care vor fi afectati utilizatorii care nu accepta noua politica privind gestionarea datelor personale, dar continua sa foloseasca aplicatia dupa termenul limita. Dupa reactia negativa a utilizatorilor fata de procesarea datelor personale de Facebook, WhatsApp a decis sa…