CTP: Am votat USR-PLUS. Acum văd că seamănă la limbaj cu AUR Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca membrii și activiștii USR-PLUS au preluat modelul vechilor partide și comunica exclusiv pe baza punctajelor de partid. CTP considera ca asta este ”infiorator”, pentru ca niște tineri ”mesteca talaș de partid fara sa clipeasca”. ”Ceea ce ma indurereaza la acești baieți, la aceste fete… Sunt tineri, reprezentau o speranța. I-am votat in 2019 la europarlamentare. Eu am votat cu USR PLUS, am pus niște speranțe in ei… Ce ma infioara este capacitatea de a mesteca talaș de partid fara sa clipeasca. O știu p-asta, o știu de la politicarii vechi, inca de pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS reuseste performanta de a umple spatiul public cu acelasi punctaj de partid, recitat la unison de la vladica la opinca, o performanta de partid disciplinat demna de PSD din perioada Dragnea. Pe lista reprezentantilor USR-PLUS care il ataca pe premierul Citu se inscrie si primarul…

- In aceasta stare de urgenta se inregistreaza o tendinta ingrijoratoare in ceea ce tine de tineretul care a preferat sa se concentreze la terasele de la statiile PECO, amplasate la marginea localitatilor, potrivit prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi, care a facut azi seara declarații dupa sedinta…

- Doi indragostiți din comuna Caianu Mic au trimis mai multe scrisori unor demnitari. Florin Cițu a fost unul dintre cei vizați de indragostiți. Primul ministru a primit scrisoarea celor doi, avand un mesaj pentru ei. Doi tineri i-au scris lui Florin Cițu Beni si Mona sunt doi tineri din Dobric, comuna…

- Doi tineri din localitatea Dobric, comuna Caianu Mic, doresc sa se casatoreasca anul acesta. Beni și Mona au nunta programata in luna mai și le cer politicienilor cu putere de decizie sa analizeze situația Cei doi susțin ca nu vor un eveniment mare și ca vor respecta regulile.Mesajul transmis de tineri…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a atacat pe omul de afaceri Ion Țiriac, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro. CTP i-a dat replica fostului tenismen care l-a ințepat pe ziarist in mai multe randuri și a argumentat episoadele care l-au deranjat la miliardar.„Credeți-ma ca eu am fost…

- Intr-un interviu pentru GSP.ro, jurnlistul Cristian Tudor Popescu a comparat investițiile facute de Ungaria in domeniul sportului cu ceea ce se intampla in Romania comunista, asemanand sitemul maghiar cu cel ceaușist, in care sportul era un mijloc de promovare a naționalismului. „S-au bagat…

- Cu toate ca ‘in 2019, guvernul Ludovic Orban desfiintase prin Ordonanta de urgenta Institutului Revoluției Romane, condus de Ion Iliescu, era nevoie de un vot favorabil al Senatului, camera decizionala. El a venit luni. Decizia a fost adoptata cu 80 de voturi „pentru”, 54 „impotriva” și 0 abțineri.…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, ca in seara zilei respective, cel tarziu joi dimineața, Guvernul Romaniei va pune, in transparența decizionala, bugetul de stat pe 2021. Premierul a plecat la Bruxelles și a uitat de promisiune, iar Marcel Ciolacu l-a taxat. Liderul PSD spune ca a avertizat…