CTP a ajuns la Maradona: ”Un geniu cu mingea și ATÂT. Dumnezeu să-l ierte și să-l iubească. Eu nu pot” Intr-un editorial pentru Republica.ro, Cristian Tudor Popescu face nota discordanta și ataca caracterul lui Diego Maradona pe care il considera un geniu cu mingea și atat. „Cu o minge am adus fericire oamenilor. Sunt cuvintele lui Maradona, rostite cu puțin inainte de a muri. S-au stabilit RESTRICȚIILE pentru Sarbatori! Ce NU au voie sa faca romanii Da, așa este. Diego Maradona i-a facut nespus de fericiți pe cei care nu pot fi fericiți altfel. Și sunt cu milioanele. De pilda, mulți dintre fanii lui Diego nu cunosc fericirea pe care ți-o da sportul, competițional sau amical, pentru ca nu l-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Intr-un editorial pe republica.ro, Cristian Tudor Popescu a atacat caracterul lui Diego Maradona, care a murit pe 25 noiembrie, la 60 de ani, și a facut o analiza a altui jucator pe care il considera superior și mult mai important pentru fotbal. „Dupa mine, omul care a facut cel mai mult pentru inteligența…

