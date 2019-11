Stiri pe aceeasi tema

- CSM Oradea s-a impus, miercuri, in fața lui Fribourg Olympic, cu scorul de 79-60, in grupa D a Cupei Europa la baschet, potrivit Mediafax.In primul sfert, oradenii au reușit 24 de puncte, in timp ce Fribourg doar 22. In al doilea sfert, CSM Oradea a reușit 18 puncte, in al treilea, 20, iar…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 92-64, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin, intre doua echipe care evolueaza in FIBA Europe Cup. Donatas Tarolis, cu 18 puncte, 8 recuperari, Artis…

- Cele doua mari rivale vor juca vineri, de la ora 18:30, Sala Sporturilor „Horia Demian” într-un meci care va avea cu siguranța o atmosfera aparte. Trupa pregatita de Mihai Silvașan are un început de sezon excepțional cu șapte victorii din tot atâtea meciuri disputate…

- Cele mai bune echipe din campionat, CSM CSU Oradea, BC CSU Sibiu si U-Banca Transilvania Cluj, au obtinut victorii, vineri, in meciurile disputate in Liga Nationala de baschet masculin. Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe teren propriu pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu 94-74, avand cei mai buni jucatori…

- Ieri si azi s-a disputat primul turneu de baschet masculin U20, echipa CSS-CSM Sighet fiind gazda. Alaturi de ea in grupa mai sunt CSU Sibiu si CSU Cluj. Sighetenii, antrenati de Emil Kosztelnik, au castigat ambele meciuri, invingandu-i pe sibieni cu scorul de 90-85 iar pe clujeni cu scorul de 84-79.…

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj a invins in deplasare formatia kosovara KB Rahoveci, cu scorul de 98-73 (22-14, 24-14, 33-19, 19-26), miercuri, in prima mansa a turului preliminar al competitiei FIBA Europe Cup. ''U'' a luat o optiune importanta pentru calificarea…

- ​Campioana en-titre a României la polo, Steaua Bucuresti, a fost învinsa, vineri, de formatia spaniola CN Terrasa, cu scorul de 12-9, în primul meci din cadrul turneului care conteaza pentru turul al doilea al Ligii Campionilor, grupa E, informeaza News.ro. Scorul pe reprize a fost…

- Petre Apostol Federația Romana de Handbal a dat publicitații regulamentele privind desfașurarea campionatelor de juniori, ediția 2019-2020, care vor avea loc dupa acelasi sistem din sezonul anterior. Astfel, in faza preliminara, echipele inscrise vor fi repartizate in grupe geografice, meciurile urmand…