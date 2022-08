Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi este noul antrneor al gruparii CS Universitatea Craiova, acesta inlocuindu-l pe banca tehnica pe Laszlo Balint. Fostul selecționer a semnat un contract valabil doi ani cu formația olteana și va debuta pe banca echipei joi, de la ora 20:30, in meciul retur cu Zorya Lugansk din turul trei…

- Mirel Radoi, 41 de ani, este noul antrenor de la Universitatea Craiova. El l-a inlocuit pe Laszlo Balint, care a rezistat la echipa patronata de Mihai Rotaru doar 7 meciuri, informeaza Gazeta Sporturilor.La conferința de presa de presa, Radoi a spus ca „e un vis indeplinit ca voi antrena la Craiova.…

- Universitatea Craiova intalnește maine, de la ora 20.30, la Lublin (Polonia), formația ucraineana Zorya Luhansk. Disputa conteaza pentru manșa intai a turului 3 preliminar din Conference League. Despre disputa cu Zorya Luhansk au vorbit astazi, inaintea antrenamentului oficial, intr-o conferința de…

- Zorya Luhansk și Universitatea Craiova se intalnesc in prima manșa din turul III preliminar din Conference League. Meciul va incepe la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport și Orange Sport. ...

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, considera ca oltenii au avut noroc la tragerile la sorți din preliminariile Conference League și ar trebui sa se califice in grupele competiției. Zorya Luhansk - Universitatea Craiova, in turul 3 preliminar din Conference League, se joaca…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele de la Universitatea Craiova, a vorbit dupa victoria cu Vllaznia, scor 3-0 (1-1 in tur), in manșa secunda din turul doi preliminar Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august,…

- Laszlo Balint, antrenorul Universitații Craiova, a trasat principalele concluzii dupa prima sa victorie pe banca oltenilor, 3-0 cu Vllaznia, in turul III din Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august, se va…

- Modificare in programul etapei cu numarul 2 din Liga 1: meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi in care vor avea loc alte 3 partide! Eliminata in turul 1 preliminar al Champions League și in consecința „retrogradata” in turul 2 din Conference…