CSS Ploieşti – 5 titluri de campioni naţionali! In zilele de 11 și 12 iunie, s-a desfașurat pe cochetul stadion de atletism” Nicolae Marașescu”din Craiova Finala Campionatului Național pentru copii categoria 1 și 2. Printre cei aproximativ 800 sportivi prezenți la start, atleții de la CSS Ploiești- pregatiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei- au avut o prestație deosebita, reușind sa obțina 5 titluri de Campioni ai Romaniei și doua medalii de argint! In prima zi de concurs, elevele profesorului Florin Andrei au reușit la categoria copii 1, prin Elena Hekter (in proba de 80 m. cu timpul de 10.60 sec.) și Rebeca Toader (in proba de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

