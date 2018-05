CSM Volei Alba Blaj a PIERDUT finala Ligii Campionilor la VOLEI feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a fost învinsa de formatia turca VakifBank Istanbul, cu 3-0 (25-17, 25-11, 25-17), în finala Ligii Campionilor la volei feminin, disputata în Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, gazda turneului Final Four, a

- Echipa de volei feminin Imoco Volley Conegliano a cucerit duminica medalia de bronz la Turneul F4 al Ligii Campionilor de la Bucuresti, dupa ce a invins in finala mica formatia Galatasaray Istanbul, cu scorul de 3-0. Pentru trofeu vor juca de la ora 19.00, detinatoarea trofeului, VakifBank Istanbul,…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti,…

- Jucatoarea echipei de volei feminin CSM Alba Blaj, Adina Salaoru, a declarat, vineri, ca formatia sa are noroc ca va intalni in semifinalele turneului Final4 al Ligii Campionilor pe Galatasaray Istanbul si spera sa profite de aceasta sansa pentru a ajunge in ultimul act, informeaza Agerpres. “Sunt foarte…