Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas trei etape de disputat din ediția de campionat 2022-2023, in care echipa locala, CSU din Suceava, este prinsa in vartejul luptei pentru evitarea barajului de menținere in Liga Zimbrilor, alaturi de CSM Bacau, HC Buzau, CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara. De aceea, o victorie ...

- CALCULE… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui trebuie sa o invinga maine pe Politehnica Timișoara pentru a mai spera la evitarea barajului. Baieții pregatiți de Bogdan Pralea se vor duela sambata, de la ora 18:00, pe teren propriu, cu Poli, adversara directa in lupta pentru supraviețuire. CSM Vaslui…

- NICIO ȘANSA… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui a fost invinsa fara drept de apel de Dinamo București, vechea și noua campioana a Romaniei, cu scorul de 29-39 (15-21), in etapa a 23-a a Ligii Zimbrilor. Vasluienii “tremura” pentru menținerea in prima liga. Handbaliștii pregatiți de Bogdan Pralea…

- CARE PE CARE… Meci crucial pentru echipa de handbal a CSM Vaslui, care incearca sa evite locurile de baraj. Intr-un meci de 6 puncte, trupa pregatita de Bogdan Pralea intalnește, sambata, de la ora 18:00, acasa, pe HC Buzau. Dupa eșecul de la Turda (27-32), CSM Vaslui a ajuns din nou pe locul 12 in…

- NICIO ȘANSA… CSM Vaslui a facut doar act de prezența la Turda. Formația pregatita de Bogdan Pralea a fost invinsa clar de Potaissa, scor 27-32 (10-20), dupa o prima repriza dezastruoasa. Vasluiul coboara pe locul 12 in clasament, insa pastreaza șanse pentru a evita locurile de baraj. Vasluienii au pierdut…

- PREGATIRI… Juniorii Under 19 de la LPS Vaslui și-au incheiat, la finalul saptamanii trecute, stagiul de pregatire de la Poiana Stampei, județul Suceava. Dupa șapte zile in care ședințele de antrenament au alternat cu meciurile amicale, doua la numar, fotbaliștii antrenați de Gabriel Pana au revenit…

- ECHILIBRAT… CSM Vaslui a incheiat la egalitate, 30-30, duelul cu CSU Suceava, din etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Aceasta remiza nu o ajuta prea mult pe CSM, care ramane pe loc de baraj, cu doar 17 puncte acumulate in 18 partide. Pentru baieții lui Bogdan Pralea urmeaza o deplasare…

- DIFICIL… Handbaliștii de la CSM Vaslui primesc astazi, 10 februarie, vizita puternicii formații CSM București, in etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor, prima pe teren propriu in acest an. Partida se anunța una extrem de dificila, dar Cumpanici și compania promit un meci mare și spera sa obțina toate punctele…