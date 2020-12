Stiri pe aceeasi tema

- CS Medgidia a sustinut partidele din acest turneu la Targoviste. Echipa feminina de volei CS Medgidia a incheiat in aceata seara evolutiile de la turneul 6 al Diviziei A1, gazduit de Targoviste.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit in ultimul meci CSM Targoviste, echipa in…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii urmatoarelor meciuri de volei feminin din Turneul nr. 6, Divizia A1, care se vor desfasura la Sala Sporturilor din municipiul Targoviste, astfel: - FC Arges - CS Medgidia, duminica, 13 decembrie a.c., incepand cu ora…

- Divizia A1 (f): Programul Turneului 3 Grupa 1 (Lugoj) Vineri, 20 noiembrieCSM Lugoj – CSO Voluntari 2005 3-1 (25-16, 25-13, 22-25, 25-13) Sambata, 21 noiembrie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia1-3 (25-21, 21-25, 20-25, 22-25) Duminica, 22 noiembrieCSM Lugoj – CS Medgidia1-3 (22-25, 17-25, 25-18,22-25)Grupa…

- CSM Targoviste si CS Medgidia au obtinut victorii, duminica, in turneul al treilea al Diviziei A1 la volei feminin, in timp ce Lugojul ramane doar cu succesul din meciul cu Voluntari, avand doar un succes dupa sase runde. In Grupa a 3-a, CSM Targoviste, echipa gazda, a trecut de CS Rapid Bucuresti cu…

- CS Medgidia va sustine doua partide, sambata si duminica.Echipa feminina de volei CS Medgidia disputa in acest weekend cel de al treilea turneu din cadrul Diviziei A1.Formatia de pe litoral va sustine partidele la Lugoj.Programul este urmatorul:Sambata, 21 Noiembrie, ora 18.30 CS Medgidia CSO Voluntari…

- Sambata, 31 octombrie, duminica, 1 noiembrie si luni, 2 noiembrie, Sala Sporturilor din Targoviste va gazdui primele meciuri oficiale de volei feminin dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus.Orasul nostrum va gazdui Turneul 1 al Diviziei A1 de volei, contand pentru sezonul 2020-2021. La startul…

- Clubul Sportiv Municipal Targoviste anunta startul procesului de acreditare pentru jurnalistii care doresc sa asiste la cele trei meciuri de volei feminin programate in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, in Sala Sporturilor din Targoviste. Partidele vor conta pentru Turneul 1 al Diviziei A1 de volei…

- Federatia Romana de Volei a decis cum se vor relua campionatele Diviziei A1 atat la volei masculin, cat si la volei feminin. Asa cum era normal, ele se vor disputa sub forma de turnee, la fel ca in celelalte sporturi de echipa din tara, cu exceptia fotbalului, care are etape […] Articolul VOLEI FARA…