CSM- Știința, în continuare pe zero Dupa trei etape, prim-divizionara de volei feminin CSM- Știința este singura grupare fara set luat in Divizia A1, motiv pentru care bacauancele ocupa ultimul loc in clasament. La mijlocul saptamanii, formația antrenata de Vicențiu Dumitrescu a cedat, așa cum era de așteptat, cu 3-0 (-17, -19, -11) jocul de acasa, contra uneia dintre favoritele la […] Articolul CSM- Știința, in continuare pe zero apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

