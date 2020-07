Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat marti Inspectia Judiciara in vederea efectuarii unui control la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) privind modul in care a fost difuzat un comunicat de presa care descria cazul unui barbat care si-a violat copiii.



DIICOT a dat publicitatii marti un comunicat de presa, in care anunta trimiterea in judecata a unui barbat de 37 de ani, acuzat de viol, pornografie infantila, corupere sexuala a minorilor si rele tratamente aplicate minorului, victime fiind baietii…