Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona Moldovei, in judetul Galati, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora locala 13:22, la adancimea de 28 de kilometri, iar epicentrul…

- In sudul țarii a nins puternic in aceasta noapte, astfel ca stratul de zapada masura dimineața 34 cm la stația meteo din Baneasa, dar și la Videle. La Zimnicea erau 33 cm, iar la Giurgiu, 29 cm. In cea mai mare parte a țarii nu este zapada. Vantul a batut in rafala extrem de tare, culminand cu 191 km/h…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza, joi dimineata, ca se actioneaza pentru degajarea zapezii de pe carosabil si deblocarea persoanelor ce au fost afectate, pentru imprastierea de materiale antiderapante, cat si pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice in 16 judete – Braila,…

- More than three quarters of Romania will be placed under a Code Yellow advisory of wind intensifications, snow and blizzard, according to the forecast published by the National Meteorological Administration (ANM).The counties affected by the Code Yellow are the following: Maramures, Bihor,…

- Peste trei sferturi din tara se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Maramures, Bihor, Arad, Timisoara, Caras-Severin, Hunedoara,…

- Capitala este zona zero atunci cand vine vorba despre piața muncii – atat pentru candidați, cat și pentru angajatori. Aici sunt cele mai multe și cele mai mari companii din Romania, dar și cea mai consistenta baza de candidați, arata o analiza eJobs. Un procent de 41,5% dintre candidații activi la nivel…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.Pe principalele artere rutiere DN 1 Bucuresti…

- La invitația directorului Centrului Cultural Ștefanești, Luiza Dobrescu, Filarmonica Pitești va susține vineri, 20 decembrie, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Ștefanești, un concert vocal-simfonic de Craciun. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de concertmaestrul Madalin Sandu,…