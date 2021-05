Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj si CSO Voluntari, respectiv CSM Oradea - BCMU Pitesti vor juca in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce si-au invins adversarele in doua partide din trei programate in sferturile competitiei, conform news.ro U BT Cluj a eliminat pe CSM…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost eliminata, miercuri, in sferturile Ligii Nationale, de formatia BCMU Pitesti, care s-a impus in al doilea meci din trei programate, scor 77-65 (37-39). In primul meci al seriei, BCMU Pitesti a castigat, tot la Sibiu, cu scorul de 91-83, astfel ca…

- FC Arges Pitesti a invins-o neasteptat pe BC CSU Sibiu cu scorul de 91-83 (16-27, 25-15, 25-16, 25-25), luni, in deplasare, in primul meci al seriei din sferturile de finala ale Ligii Nationale de baschet masculin. Mihai Marius Maciuca a reusit 22 de puncte si 4 recuperari pentru oaspeti, Mladen Jeremic…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, cu scorul de 83-77, joi seara, pe teren propriu, in derby-ul Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres. ''U'' a suferit a treia sa infrangere in acest campionat, dar nu mai poate pierde primul loc la finalul sezonului…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a invins, vineri, formatia CSU Sibiu, scor 82-71 (35-39), in cadrul Turneului 10 al Ligii Nationale. Cele doua echipe s-au confruntat si in FIBA Europe Cup, iar CSM Oradea s-a calificat la Turneul Final 4 al competitiei, programat la Tel Aviv. In urma…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea se va duela cu polonezii de la Arged BMSLAM Stal, in semifinalele FIBA Europe Cup, la Turneul F4 de la Tel Aviv, intre 23-25 aprilie. FIBA Europe a anuntat, vineri, gazda Turneului Final Four si meciurile din semifinalele FIBA Europe Cup, faza in care…

- Liga Naționala de baschet masculin se reia la mai puțin de o saptamana de la decernarea trofeului Cupa Romaniei, in perioada 14-19 martie, fiind programate primele turnee din cadrul returului sezonului regulat, noteaza mediafax. Din motive ce țin de participarea echipelor CSM CSU Oradea și…