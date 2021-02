Stiri pe aceeasi tema

- Primul eveniment pe care Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești il pregatește in luna februarie este intitulat „ZICI cu lipici: legați prin cititul impreuna” și este dedicat Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, pe 10 februarie, de la ora 11.00. Evenimentul va avea loc fizic, la Ludoteca…

- Urmare a unei avarii aparuta pe conducta de aductiune apa potabila Darmanesti – Targu Ocna – Onesti, in zona satului Tuta, com. Targu Trotus, Compania Regionala de Apa (CRAB) Bacau informeaza ca astazi, 28.01.2021, incepand cu ora 10.45, s-a intrerupt alimentarea cu apa a aductiunii. De aceasta oprire…

- Telefonul i-a sunat vineri dimineața, pe la 9.30: „Buna, Diana, cand crezi ca ai timp pentru intrebarile de la «(S)PORTretul saptamanii»?”. Fiind zi de concurs la București, a ramas sa ne auzim mai pe seara. „Pe la șase seara ar fi perfect”, a venit raspunsul atletei legitimate la CSM Onești. La 18.30,…

- Dupa o vacanța de doua saptamani și jumatate, CSM Bacau iși reia pregatirile azi, la ora 18.30, la Sala Sporturilor. Gruparea antrenata de Sandu Iacob va ataca 2021 cu trei noutați de lot: frații Gabriel și Mihai Bujor și portarul Vladuț Rusu. Ramasesem aici. La Sfantu-Gheorghe. La splendida victorie…

- E sportiva numarul 1 a SCM Bacau in 2020. Și principala speranța a clubului bacauan la Jocurile Olimpice care ar urma sa aiba loc la vara, la Tokyo. Aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber spera ca in acest an sa-și treaca in palmares prezența la cea de-a treia Olimpiada din cariera. „Mi-am planificat…

- Astazi, 14 decembrie 2020, s-a desfașurat ședinta susținuta de subprefecții județului Bacau, Dragoș Emil Dragu și Narcis Jitaru, impreuna cu directorul Direcției de Sanatate Publica, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. Constantin Ene” și reprezentanții autoritaților publice…

- R: Ne mai despart doar cateva ore de finish-ul campaniei electorale! Cum priviți acest lucru? I.M: Nu este un finish, nu ne-am considerat in campanie electorala ci intr-o continuare fireasca a prezenței noastre in mijlocul oamenilor. Atat eu cat și Sergiu suntem oameni de afaceri ce iși desfașoara activitatea…

- Aș mai fi așteptat cu continuarea textului despre spatarul Ioan Cantacuzino, insa maniera in care s-a sarbatorit Ziua Naționala in București m-a determinat sa o fac mai degraba. Așadar, razboiul cu turcii indreptandu-se in direcția infrangerii acestora, se convoaca un congres care sa decida condițiile…