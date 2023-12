Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe RK Dinamo Pancevo (Serbia), cu scorul de 33-23 (16-11), pe teren propriu, in prima mansa a turului III EHF European Cup la handbal masculin. In urma acestui rezultat, vicecampioana Romaniei a facut astfel un pas important spre optimile de finala ale competiției. Mansa…

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a invins joi, in deplasare, formatia olandeza Numidia VC Limax Linne, scor 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-22, 32-30, 25-22.Partida retur va avea loc saptamana viitoare, iar castigatoarea…

- Cele trei echipe feminine romanești, CSM Lugoj, CSM București și CSO Voluntari, s-au calificat in „optimile” Challenge Cup, dupa disputarea partidelor retur din „16-imi”, și știu cu cine se vor lupta pentru un loc intre primele 8 CSM Lugoj, finalista ediției trecute, o va intalni pe Tent Obrenovac,…

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dar oaspetele au condus cu 2-0. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia elvetiana Aesch Pfeffingen, scor 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-12, 25-11, 25-20, conform news.ro. Meciul retur va avea loc in Elvetia, in 14 noiembrie, iar castigatoarea…

- Echipa feminina de volei CSM Lugoj a obținut miercuri calificarea in șaisprezecimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a caștigat și manșa a doua a partidei cu echipa macedoneana Rabotnicki Skopje. Cu ambele partide disputate la Lugoj, finalista Challenge Cup din sezonul trecut al competiției a…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au incheiat prima jumatate a turului campionatului Ligii a IV-a Timiș cu o zestre de 25 de puncte, imparțind prima poziție a clasamentului cu CS Sanandrei Carani. In aceasta saptamana, CSM Lugoj a susținut doua jocuri, incheiate cu o remiza pe teren propriu și…