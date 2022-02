Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj continua parcursul excelent din actuala ediție de campionat. Miercuri seara, formația din Lugoj a invins, pe teren propriu, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), pe CS Dacia Mioveni. CSM Lugoj s-a impus in 68 de minute de joc, prin punctele realizate de: Loredana…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o noua victorie in actuala ediție de campionat: 3-0 (25-15, 25-15, 25-18), in deplasare, cu Știința Bacau. A fost un meci controlat și adjudecat de formația din Lugoj, dupa 67 de minute de joc efectiv. In urma acestui rezultat, CSM Lugoj continua…

- Echipa feminina de volei SCM Universitatea Craiova a pierdut cu 3-0 (25-16, 25-18, 25-14) meciul disputat in Giulești, in fața formației Rapid București, sambata, in cadrul etapei cu numarul 17 din cadrul Diviziei A1. Trupa lui Lucian Zlotea a fost depasita la toate capitolele de bucurestence, care…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, miercuri seara, o victorie importanta in fața principalei contracandidate la accederea in play-off 1-4, CS Medgidia. Dupa mai bine de 100 de minute de joc, CSM Lugoj s-a impus, in fața propriilor suporteri, cu 3-1 (25-21, 25-19, 25-27, 25-20) și a…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, samata seara, cea de-a opta victorie in actuala ediție a campionatului Diviziei A1. Formața din Lugoj s-a impus, fara emoții, dupa 62 de minute de joc, cu 3-0 (25-15, 25-15, 25-14), in fața penultimei clasate, ACS Volei Cristina Pirv Turda. In…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj nu au mai repetat evoluția buna din partida cu Volei Alba Blaj și in jocul cu Dinamo București. Partida, contand pentru etapa a XIII-a a campionatului Diviziei A1, s-a incheiat cu victoria gazdelor, dupa 102 minute de joc: Dinamo București – CSM Lugoj 3-1…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a debutat cu dreptul in returul Diviziei A1. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began a invins-o, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-15, 25-19), in deplasare, pe SCM U Craiova, intr-o partida contand pentru etapa a 12 a campionatului. Constantencele au controlat…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost invinse in ultimul meci din turul Diviziei A1 la volei feminin. Formația din Lugoj a cedat cu 1-3 (22-25, 25-20, 18-25, 14-25) in partida disputata, in deplasare, cu CSO Voluntari. De la CSM Lugoj s-au remarcat in acest joc Bojana Marovic Celic,…