- Traian Vuia, pionier al aviatiei romanesti si mondiale, membru de onoare al Academiei Romane, personalitate a ingineriei si a inventicii mondiale, nume cu rezonanta internationala in peisajul constructiei de avioane, s-a nascut la 17 august 1872 in comuna Bujoru, judetul Timis, potrivit www.traianvuia.ro.…

- Castigatoare a fazei regionale, in noul format al competitiei K.O., CSM Lugoj a impresionat si in turul I national al Cupei Romaniei. Echipa din Liga 4 Timis s-a impus cu un neverosimil 7-2 in fata divizionarei „C” Aurul Brad. Un singur jucator, Aziz Njifakue, a inscris cinci goluri pentru gazde. Pe…

- Informare privind prezența la proba scrisa a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2022) Proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant, sesiunea 2022, s-a desfașurat in centrul de examen organizat la Școala Gimnaziala „Oana-Diana Renea” Focșani.…

- Tragedie pe raul Timis. Doi soti au murit duminica in timp ce se aflau la picnic. Barbatul si femeia de loc din Tipari erau insotiti de cativa prieteni, dar si de mai multi copii cu care au iesit la gratar. La un moment dat, un barbat din grup a intrat sa se racoreasca in rau, iar omul de 39 de ani…

- CSM Lugoj a anuntat doua noi mutari in lot. Ambele jucatoare sunt straine si vor evolua in premiera pentru clubul de pe Timis. E vorba de moldoveanca Aliona Martiniuc și sarboaica Tanja Grbic. Dupa „repatrierile” Ramonei Rus si Daianei Roman, CSM a adus inca doua noi jucatoare pentru sezonul 2022-23.…

- CSM Lugoj are schimbari importante in lot, aproape ca in fiecare pauza competitionala. Performera judetului din eurocupe va aborda noul sezon din A1 cu noi sperante la primele locuri. Clubul a anuntat azi doua achizitii importante, reveniri in fapt, cele ale Ramonei Rus si Daianei Roman. „Doua dintre…