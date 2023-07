Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…

- Desi CSM Lugoj a avut un sezon fantastic la volei feminin, obiceiul de a restructura lotul ramane. Nu mai putin de sapte jucatoare pleaca de pe Timis in aceasta vara de la vicecampioana din Challenge Cup. Conform anuntului clubului acestea sunt: Tanja Grbic, Veronika Bezhandolska, Ramona Rus, Daiana…

- Duminica, 28 mai, și luni, 29 mai, s-au disputat partidele tur din cadrul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1:TUR: Duminica, 28 mai Gloria Buzau – UTA Arad 0-0 – REZUMAT VIDEOLuni, 29 mai Dinamo – Campionii FC Argeș 6-1…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj incheie sezonul istoric 2022-2023 cu inca o premiera: calificarea in finala Cupei Romaniei. In prima semifinala a turneului Final Four de la Pitești, CSM Lugoj (medaliata cu bronz in Divizia A1) a invins, dupa un meci echilibrat și spectaculos, campioana Romaniei,…

- CSM Lugoj continua sa bata recorduri in aceasta stagiune. Ieri, timisencele s-au impus si in meciul 3 cu Rapid pentru bronzul in Divizia A1. A fost 3-1 in sala bucurestencelor dupa ce echipa banateana castigase primele doua jocuri de pe teren propriu. Dupa 3-0 si 3-2 in sala „Ioan Kunst Ghermanescu”,…

- CSM Lugoj a inceput cu dreptul seria jocurilor cu Rapid din finala mica a Diviziei A1. Timisencele, care vor inregistra si cea mai buna clasare istorica in campionat in acest sezon, au 2-0 la meciuri dupa meciurile disputate pe teren propriu cu bucurestencele in weekend. Finalista Challenge Cup in acest…

- Astazi a avut loc inaugurarea cladirii de la Parța in care va fi reconstituita o replica a celei mai importante descoperiri din așezarea neolitica descoperita langa malul Timișului, un sanctuar unic in Europa, datat in jurul anilor 5200 – 5100 i.Ch. Proiectul „Valorificarea potențialului siturilor arheologice…

- CSM Lugoj nu a reusit o noua surpriza in fata puternicei CSM Targoviste la ea acasa. Desi au castigat primul meci in Dambovita, timisencele l-au cedat pe al doilea, de pe teren propriu, si astazi s-au recunoscut invinse in jocul 3 al seminfinalelor, disputat tot in deplasare, scor 1-3. Astazi a fost…