- CSM Lugoj a trecut clar, 3-0, in ambele manșe de echipa macedoneana Rabotnicki Skopje și s-a calificat in optimile de finala ale celei de-a treia cupe continentale ca valoare Timp de doua zile, pe 10 și 11 octombrie, echipa feminina CSM Lugoj a disputat dubla manșa de calificare in faza principala a…

- Finalista Challenge Cup in 2023, CSM Lugoj, a invins si miercuri, pe teren propriu, formatia macedoneana Rabotnicki Skopje, scor 3-0, in mansa retur din turul I si s-a calificat in faza 16-ilor competitiei, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-8, 25-15, 25-10. In mansa tur, CSM Lugoj…

- CSM Lugoj incepe un nou sezon voleibalistic european. In primul tur din noua ediție a Cupei Challenge, CSM Lugoj va intalni pe Rabotnicki Skopje, din Macedonia. Meciul tur va avea loc marți, 10 octombrie, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu, iar returul este programat a doua zi, miercuri,…

- CSM Lugoj, castigatoarea Romaniei si finalista Challenge Cup in 2023, a castigat, sambata, turneul amical organizat intre 21-23 septembrie, dupa ce a obtinut a treia victorie la volei feminin. Sambata, in ultima zi la Cupa Lugoj, CSM a dispus de vicecampioana Ungariei Swietelsky Bekescsaba,…

- Romania va juca pe 11 septembrie in sferturile de finala Sursa articolului: Romania s-a calificat dupa 40 de ani in sferturile Campionatului European de volei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Judoka roman Alexandru Bologa a castigat vineri, la Birmingham, titlul mondial la judo pentru nevazatori. Cu acest rezultat, Bologa s-a calificat si pentru editia 2024 a Jocurilor Paralimpice de la Paris.Clujeanul Alexandru Bologa (27 de ani) a cucerit medalia de aur la judo, categoria 73 kg, in…

- Naționala feminina se pregatește pentru apropiatul Campionat European. Romania va juca meciul de deschide al Euro 2023, pe 15 august, contra Italiei, la Verona. ”Tricolorele” au susținut un stagiu in Estonia, jucand și trei partide de verificare in compania uneia dintre gazdele Euro 2023. Antrenorii…

- Vicecampioana CEV Challenge Cup, CSM Lugoj si-a aflat astazi adversarii din noua editie a competitiei continentala. Voleibalistele din Banat vor infrunta Radnicki Skopje, din Macedonia de Nord, iar prima mansa va fi pe teren propriu. Din cauza cerintelor organizatorice, lipsa infrastructurii sportive…