- CSM Lugoj a fost invinsa in deplasare de echipa turca Aydin BBSK, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10), marti seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, informeaza Agerpres. CSM Lugoj a cedat dupa doua ore si 16 minute de joc, in fata…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost invinse in ultimul meci din turul Diviziei A1 la volei feminin. Formația din Lugoj a cedat cu 1-3 (22-25, 25-20, 18-25, 14-25) in partida disputata, in deplasare, cu CSO Voluntari. De la CSM Lugoj s-au remarcat in acest joc Bojana Marovic Celic,…

- CSM Lugoj e aproape sa-si depaseasca cea mai buna performanta din cupele europene si sa realizeze o mare performanta pentru intreg voleiul banatean. Timisencele s-au impus ieri seara cu 3-0 in optimile CEV Challenge Cup pe terenul austricelor de la Sokol Post Viena si sunt ca si calificate in faza urmatoare…

- CSM Lugoj a obtinut o noua performanta in CEV Challenge Cup. Dupa victoria muncita din tur in fata celor de la Sm’ AESCH Pfeffingen, timisencele s-au impus in aceasta seara si in mansa secunda disputata in Elvetia – scor 3-1 la seturi! Voleibalistele de pe Timis s-au impus in primul set cu 25-21, l-au…

- Regimul președintelui turc Recep Erdogan a decis sa treaca la vegetarianism și sa atraga atenția populației asupra risipei alimentare în contextul prabușirii monedei naționale și a creșterii incontrolabile a prețului alimentelor, scrie Euractiv.„În loc sa mâncam 1-2 kilograme…

- Nationala de fotbal-juniori U19 a fost invinsa, cu scorul de 1-4 (1-3), de reprezentativa similara a Turciei, in ultimul meci din mini-turneul de calificare pentru EURO 2022, dar merge, cu 6 puncte, la Turul de Elita, informeaza Federatia Romana de Fotbal. In partida jucata la Manavgat, in Turcia, Romania…

- CSM Lugoj a repetat scorul din deplasare cu formatia slovaca Pirane Brusno si a facut pasul in faza urmatoare a competiei europene. Scorul a fost 3-0 si in sala „Ioan Kunst Ghermanescu” iar in 16-imi timisencele vor infrunta o grupare din Elvetia. 25-19, 25-11, și 25-15 au fost scorurile de ieri pe…

- O nava sub pavilion turcesc cu aproximativ 400 de imigranti la bord, salvata în ajun, a ancorat sâmbata în largul insulei Kos din Marea Egee, potrivit pazei de coasta elene, transmite AFP citata de Agerpres. Nava, care avea o problema cu motorul, parasise coasta Turciei si se îndrepta…