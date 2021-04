Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, la Lugoj are loc cel de-al doilea turneu al locurilor 5-8 din play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin. Meciurile vor avea loc dupa urmatorul program: Vineri, 16 aprilie: Stiinta Bacau – CSO Voluntari (ora 15:00) CSM Lugoj – Rapid Bucuresti (ora 18:30) Sambata,…

- CSM Lugoj a obtinut trei victorii in ultimul turneu al sezonului regular. Dupa aceste rezultate echipa timiseana de volei feminin va incepe play-off-ului Diviziei A de pe locul 5. Timisencele au castigat in weekend cu U NTT Data Cluj, scor 3-0, CSU Medicina Tg. Mureș si Rapid București, ambele cu 32.…

- Ultimul turneu al returului Diviziei A1 de volei feminin a fost aproape perfect pentru CSM Lugoj, care in cei trei jocuri disputate a cedat doar un punct echipei care a organizat turneul, Rapid București. Astfel, formația din Lugoj a incheiat sezonul regular pe locul 5, cu 38 de puncte, dupa…

- Divizia A1 (f): Rezultatele turneului 9 al campionatului 2020/ 2021Grupa 1 (Voluntari)Sambata, 6 martie CSO Voluntari 2005 – CSM Lugoj 3-2 (15-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-10) Duminica, 7 martieCSM Lugoj – CS Medgidia 2-3(14-25, 27-25, 21-25, 25-14, 11-15)Luni, 8 martie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au disputat, in weekend, doua jocuri in mai puțin de 24 de ore, in cel de-al treilea turneu al returului Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat la Voluntari. Sambata, formația din Lugoj a condus cu 2-0 la seturi, in partida cu CSO Voluntari, dar in final a…

- Petrocub Hancești continua seria meciurilor victorioase. Echipa antrenata de Lilian Popescu s-a impus in al treilea meci la rand dupa reluarea campionatului. De aceasta data, Petrocub a dispus de Speranța Nisporeni cu scorul de 3-1.

- CSM Targoviste a revenit pe primul loc in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a invins echipa CSU Belor Galati cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-11), sambata, la Lugoj. Heidy Casanova, cu 17 puncte, si Ghergana Dimitrova, 12 puncte, s-au remarcat de la invingatoare.…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din cadrul primului turneu al returului Diviziei A la volei feminin, cu grupe gazduite, timp de trei zile, de Targoviste, Blaj, Medgidia si Pitesti. CSM Targoviste ramane liderul campionatului, potrivit news.ro. Rezultatele inregistrate sunt: Grupa…