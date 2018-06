Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Superior al Magistraturii a amanat miercuri cu o saptamana pronuntarea unei decizii in cazul sesizarii facute de Inspectia Judiciara impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi cu privire la refuzul acesteia de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta asupra alegerilor…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri sesizarea facuta de Inspectia Judiciara in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce aceasta si-ar fi desemnat consilierul judecator Dana Titian sa faca verificari la doua servicii teritoriale.

- Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ajunge, miercuri, la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Inspectia Judiciara a declansat, in aprilie, doua actiuni disciplinare impotriva sa, legate de refuzul de a se prezenta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri actiunile formulate de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Primul termen a fost in 21…

- V. Stoica Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi și adjunctul sau, Marius Constantin Iacob, se vor afla maine in atenția Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, in primul dosar disciplinar comun pe care l-au…

- Informatie de ultima ora. Laura Codruta Kovesi va fi audiata. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.Pe…

- Inca o lovitura din partea Inspecției Judiciare la adresa șefilor din Direcția Naționala Anticorupție: Laura Codruța Kovesi insași va ajunge sa dea declarații in fața Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspecția Judiciara a anunțat…