Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, pe teren propriu, formatia Borussia Dortmund, scor 33-29 (16-14), in etapa a 11-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a marcat 11 goluri. Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 11 goluri, pentru…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa mie,rcuri seara, in deplasare, de echipa franceza Brest Bretagne Handball, scor 24-21, intr-un meci restant din etapa a 9-a a grupei A a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale meciului au fost Coatanea 5 goluri, pentru Brest,…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia Brest Bretagne Handball, scor 24-21 (11-11), in meci restant din etapa a 9-a a grupei A a Ligii Campionilor, conform news.ro. Principalele marcatoare ale partidei au fost Coatanea 5 goluri,…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia Buducnost, scor 28-20, in etapa a 10-a din grupa A a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale meciului au fost Pavicevic 7 goluri, pentru Buducnost, respectiv Neagu 7, pentru CSM București. In urma acestei…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia Buducnost, scor 28-20 (15-9), in etapa a 10-a din grupa A a Ligii Campionilor, relateaza News.ro. Principalele marcatoare ale partidei au fost Pavicevic 7 goluri, pentru Buducnost, respectiv Neagu…

- CSM Bucuresti a câștigat fara probleme, sâmbata, pe terenul formației Buducnost, în etapa a 10-a a grupei A din Liga Campionilor. Campioana României la handbal feminin s-a impus cu 28-20 și se afla pe locul 4 în clasament.Principalele marcatoare ale partidei au fost…

- CSM București a câștigat meciul disputat în Sala Polivalenta din București contra echipei Ferencvaros. Campioana României s-a impus, scor 27-21, în duelul din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.​Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 9 goluri,…

- CSM Bucuresti a pierdut meciul disputat sambata, in deplasare, cu Ferencvaros Budapesta, scor 31-30 (20-16), in etapa a 7-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Principalele marcatoare ale confruntarii au fost Grbic 6 si Stolle 5 goluri, pentru FTC, Neagu 7 si Omoregie 5, pentru CSM.…