Stiri pe aceeasi tema

- CSM București, vicecampiona Romaniei, a fost repartizata in Grupa A. Echipa antrenata de Adrian Vasile le va infrunta pe Odense Handbold, Vipers Kristiansand, Krim Ljubljana, SG BBM Bietighem, Brest Bretagne Handball, FTC-Rail Cargo Hungaria, DHK Banik Mo

- Conform celor mai noi date Eurostat, Bosnia și Herțegovina e a doua cea mai saraca țara din Europa, doar albanezii avand un nivel de trai mai prost, in vreme ce Serbia se situeaza la 52% din media europeana, relateaza Serbian Monitor, citata de Rador. „Bosnia și Herțegovina se situeaza sub 50% din media…

- Naționala primarilor – din care face parte și Tiberiu Zelencz, edilul comunei Mica – a participat recent, in perioada 29 mai – 1 iunie, la Campionatul European de Fotbal al Primarilor pentru Pace (European Mayors Footbal for Peace), in Trnava (Slovacia). La eveniment au participat echipe reprezentand…

- In 14 Mai, la Maribor , in Slovenia, a avut loc ce-a de-a 2-a etapa din circuitul mondial Best Foot Forward, la skateboarding, disciplina street. La aceasta etapa au participat 72 de sportivi din 14 tari ( Slovenia, Austria, Spania, Italia, Ungaria, Austria, Germania, SUA , Bulgaria, Serbia, Croatia,…

- India a anuntat sambata ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta, transmite Reuters. Masura luata din cauza caniculei care a afectat recolta ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat…

- James Heappey, subsecretar de stat britanic pentru forțele armate, a declarat pentru Times Radio ca Ucraina are dreptul legal de a lovi instalații militare de pe teritoriul rusesc pentru a perturba logistica forțelor armate ruse, potrivit pravda.ru. Este „complet legitim ca Ucraina sa ținteasca in adancimea…

- Rusia risca sa ramana fara bere. Producatorii europeni au anunțat ca se retrag de pe piața rusa, iar 98% din hameiul folosit de producatorii interni provine din import. Producatorii de bere din Rusia cer acum ajutorul Ministerului Agriculturii. Producatorii de bere din Rusia mai au hamei pentru cateva…

- Cel mai ieftin abonament de internet in banda larga din lume este in Siria, cu un cost mediu de 2,15 dolari pe luna, iar cel mai scump este in Burundi, unde locuitorii scot din buzunar 429,95 de dolari pe luna, daca vor sa aiba acces la internet broadband, potrivit unui studiu derulat de Cable.co.uk.…