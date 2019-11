Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a fost invins in deplasare de formatia rusa Rostov pe Don, cu scorul de 23-22 (14-7), sambata, in ultimul lor meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a...

- SCM Ramnicu Valcea ramane in cursa de calificare in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, desi a fost invinsa de formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 31-28 (13-14), duminica, la Ludwigsburg, in in Grupa C. Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a pierdut, surprinzator, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, meciul cu formatia daneza Team Esbjerg, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a a Grupei B a Ligii Campionilor. Nordicele au condus la pauza cu 13-12 și au batut cu 25-21. Portarița danezele…

- CSM Bucuresti s-a calificat in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, duminica seara, dupa ce a invins in deplasare formatia poloneza MKS Perla Lublin, cu scorul de 28-19 (17-10), intr-un meci in Grupa B, care a marcat revenirea Cristinei Neagu dupa accidentarea grava la genunchi…

- CS Dinamo Bucuresti a invins clar echipa poloneza Orlen Wisla Plock, cu scorul de 29-20 (13-10), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a preluat destul de repede controlul jocului si s-a desprins la 5-2 in min. 12. Formatia poloneza…

- Echipa Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a castigat la un scor record, duminica, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, 46-21 cu formatia ceha Banik Most, debutanta in competitie. Formatia maghiara a reusit de fapt doua recorduri in meciul de pe teren propriu, cel mai mare numar…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa rusa Rostov pe Don, 23-23 (13-14), vineri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Lipsita de piese de baza precum Cristina Neagu sau Nora Morek, vicecampioana…

