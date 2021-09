Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni electricieni ai Delgaz Grid din județele Suceava, Botoșani, Bacau, Iași, Neamț și Vaslui se vor intrece incepand de astazi in cadrul Trofeului Electricianului la specializarile: exploatare statii de transformare, exploatare retele de medie si joasa tensiune, PRAM (protectii si automatizari),…

- Expunerea excesiva la lumina albastra emisa de ecranul laptopului poate provoca doua probleme grave: oboseala ochilor și sindromul de vedere computerizata (CVS). Gandește-te cat de important este sa poți preveni aceste afecțiuni, care pot sa apara din cauza muncii pe computer ore in șir. Utilizarea…

- Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Roșie Romania a organizat pe data de 25 august 2021 Conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului “Demnitate pentru bunicii noștri”, in Sala Mica de ședințe din cadrul Instituției Prefectului. Proiectul „Demnitate pentru bunicii nostri” – cod SMIS…

- “Pe-un picior de plai, pe-o gura de rai, Cum o fost, ce s-a intamplat, Nici anu’ asta n-am pupat!” „Pup-o, ma! 2 – Mireasa Nebuna”, cea de-a doua parte a filmului „Pup-o, ma!”, va fi prezentat in avanpremiera speciala la Happy Cinema Bacau pe 18 si 19 august, de la orele 19.30. Cu Lora, […] Articolul…

- Revenita de la Baia Mare, unde s-a impus in turneul la care au mai participat gazdele de la Minaur, Potaissa Turda și Poli Timișoara, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși va continua seria jocurilor de verificare. De data aceasta, pe teren propriu, in Sala Sporturilor. Clubul bacauan a…

- Cu doua victorii, 26-25 contra gazdelor de la Minaur și 34-25 impotriva Politehnicii Timișoara și un egal, 29-29, in compania vicecampioanei Potaissa Turda, „CSMeii” lui Sandu Iacob și-au adjudecat competiția derulata weekend-ul trecut, in sala Polivalenta „Lascar Pana” In ciuda problemelor financiare…

- Miercuri seara, la Sala Sportuilor, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a reluat pregatirile sub comanda antrenorului Sandu Iacob. Fața de lotul care, in sezonul trecut, s-a salvat de la retrogradare la „baraj” și a ajuns in Final Four-ul Cupei Romaniei, „CSMeii” nu mai conteaza pe Tirzioru,…

- La data 3 iulie a.c., in jurul orei 05.30, pe raza comunei Itesti, politistii rutieri au depistat in trafic un autoturism condus de un barbat de 59 ani, din municipiul Suceava. In urma verificarii autoturismului politistii au constatat ca in portbagaj se afla depozitata o cantitate mare de substante…