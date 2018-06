Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va pronunța pe 20 iunie o decizie in cazul acțiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie, Inspectia Judiciara anunta ca ...

- V. S. Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, au fost chemați ieri dimineața la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a-și susține punctele de vedere referitoare…