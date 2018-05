CSM anunţă o nouă sesiune de tranferuri pentru procurori Consiliul Superior al Magistraturii a publicat joi lista posturilor de procuror vacante, precizand ca o noua sesiune de transferuri va fi organizata in luna iunie. Potrivit unui anunt publicat pe site-ul CSM, cererile de transfer se pot depune la sediul institutiei in cel mult cinci zile de la publicarea listei cu posturile vacante sau care urmeaza a se vacanta, respectiv pana pe data de 9 mai. Din lista cu posturile vacante reiese ca exista o serie de parchete, in special cele de pe langa curtile de apel si tribunale, in care gradul de ocupare este de 100% sau chiar mai mare. Sunt insa si exceptii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

