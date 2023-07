Stiri pe aceeasi tema

- Rapid primește vizita celor de la CS Universitatea in aceasta seara, de la ora 20:30, pentru ultimul meci al etapei 9 din play-off. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. AICI, rezultatele, programul și clasamentul din play-off LIVE de la ora 20:30…

- AC Milan și Inter Milano se intalnesc in a doua semifinala din UEFA Champions League. Iar disputa naște rivalitați și in Romania. AC Milan și Inter Milano se infrunta de la ora 22:00 in a doua semifinala din UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport…

- Cu Andrea Compagno accidentat, FCSB risca sa nu poata miza pentru meciul cu CFR Cluj nici pe extrema David Miculescu (22 de ani, care poate juca și ca atacant central. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 14 mai, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport…

- AC Milan și Inter Milano se infrunta de la ora 22:00 in a doua semifinala din UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Returul, cu Inter Milano gazda, are loc pe 16 aprilieReal Madrid – Manchester City este cealalta semifinalaFinala…

- Dupa remiza cu CSA Steaua de pe teren propriu , sambata, 9 mai, echipa de fotbal Unirea Dej va avea parte de un meci in deplasare in compania formației Dinamo București. Confruntarea cu Dinamo București, din a șaptea etapa a Play-off-ului Ligii 2, este programata sambata, 9 mai, de la ora 14:45, pe…

- Elias Charalambous (42 de ani) a vorbit despre decizia lui Gigi Becali de a ieși din fotbal. CSU Craiova – FCSB se joaca duminica, 30 aprilie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Dupa infrangerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a decis sa…

- Real Madrid și Almeria joaca sambata in etapa a 32-a din La Liga, de la ora 19:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Oaspeții de la Almeria au doua victorii, un egal și doua infrangeri, iar gazdele, Real Madrid, au inregistrat 4 victorii și o infrangere…

- Duelul Barcelona - Real Betis, in etapa a 32-a din LaLiga, se va juca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. In ultimele 5 meciuri, Barcelona are o victorie, un egal și doua infrangeri, iar Real Betis o victorie, un egal și 3 infrangeriCum…