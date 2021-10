Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta si la intrarea in orice institutie privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatatii, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca isi asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate. „Eu am propus si imi asum certificatul…

