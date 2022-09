Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR , va construi 124 de crese noi, moderne si prietenoase cu mediul, care vor asigura 7.450 de locuri suplimentare in cresele de stat pentru cei mici. Dintre acestea, au fost semnate contractele de finantare pentru primele 64,…

- Primarul Careiului, evazionistul Eugen Kovacs, a semnat azi, impreuna cu ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, in prezența premierului Nicolae-Ionel Ciuca, contractul de finanțare pentru construcția unei creșe moderne in municipiul Carei. ”Astazi am semnat acest…

- Ministerul Dezvoltarii a autorizat deja prima solicitare de plata, in valoare de 79.100 de lei, pentru un proiect finanțat in cadrul Componentei 5 – Valul renovarii din Planul Național de Redresare și Reziliența, a anunțat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Proiectul vizeaza reabilitarea și eficientizarea…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 4 noi contracte finantate prin Componenta 10 ndash; Fondul local din Planul National de Redresare si Rezilienta.Contractele incheiate intre autoritati publice locale si Ministerul Dezvoltarii vizeaza amenajarea teritoriului…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 5 noi contracte finantate prin Componenta 10 ndash; Fondul local din Planul National de Redresare si Rezilienta.Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, contractele incheiate intre autoritati publice locale…

- Ghidul pentru construirea creșelor noi, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a fost publicat de Ministerul Dezvoltarii. Apelul de proiecte va fi deschis in 30 iunie. „Vom construi creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul inconjurator. Este nevoie de creșe noi, in special…

- In Monitorul Oficial a fost publicat, ieri, Ghidul specific construirii creselor noi, moderne si prietenoase cu mediul, finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Apelul de proiecte va fi deschis in 30 iunie ndash; anunta ministrul dezvoltarii, lucrarilor…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat, astazi, in prezenta prim ministrului Nicolae Ionel Ciuca, primele 6 contracte finantate prin Componenta 10 ndash; Fondul local din Planul National de Redresare si Rezilienta.Contractele incheiate intre autoritati publice…