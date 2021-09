Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Comitetul Director Județean al PNL Bacau, unde a fost prezentata moțiunea „Romania liberala” a premierului Florin Cițu, ca actuala creștere economica realizata de guvernul condus de acesta se va regasi in investiții in drumuri, apa, canalizare…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat joi constructia a 138 de crese noi in toate judetele tarii, cu finanțare de la minister și din PNRR. „Astazi am aprobat construirea, prin ordin de ministru, a 138 de crese noi in toate municipiile tarii, in toate judetele Romaniei. Asa cum am promis, acest…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat joi constructia a 138 de crese noi in toate judetele tarii, potrivit Agerpres. "Astazi am aprobat construirea, prin ordin de ministru, a 138 de crese noi in toate municipiile tarii, in toate judetele Romaniei. Asa cum am promis, acest proiect de investitie…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat joi constructia a 138 de crese noi in toate judetele tarii. “Astazi am aprobat construirea, prin ordin de ministru, a 138 de crese noi in toate municipiile tarii, in toate judetele Romaniei. Asa cum am promis, acest…

- Programul „Anghel Saligny” nu este un PNDL 3, iar banii nu vor fi acordați pe criterii politice, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Discutam de trei domenii esențiale de infrastructura locala, nu discutam de chestii minore aici, discutam de accesul la apa, discutam de accesul la sistem…

- Programul „Anghel Saligny” nu este un PNDL 3, iar banii nu vor fi acordați pe criterii politice, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Discutam de trei domenii esențiale de infrastructura locala, nu discutam de chestii minore aici, discutam de accesul la apa, discutam de accesul la sistem de canalizare…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca programul national de investitii "Anghel Saligny" se va axa doar pe racordarea la sistemul de apa si canalizare, la gaze naturale si pe imbunatatirea infrastructurii rutiere. "Unul dintre proiectele de…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat ca aproximativ 3.000 de proiecte de infrastructura vor fi finanțate printr-un fond care va fi inființat de Guvern. Este vorba despre proiecte care nu pot fi realizate cu fonduri europene sau prin PNRR. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, susține…