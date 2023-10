Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita se intoarce invinsa de la Cisnadie, din duelul cu a doua clasata, CSC Șelimbar. Sibienii s-au impus cu 1-0, rezultat stabilit inca din primele minute ale meciului. Practic, gazdele au inscris la prima faza fixa de care au beneficiat, un corner executat de Monea pentru lovitura de cap…

- 26 octombrie, 17.00Steaua – Ceahlaul 28 octombrieCS Mioveni – Ceahlaul (11.00)CS Tunari – Concordia (11.00)Chindia – CSM Reșița (11.00)Metaloglobus – Corvinul (11.00)Unirea Dej – Progresul-Spartac (11.00)CSM Alexandria – AFK M.Ciuc (11.00)CSC Șelimbar – CSC Dumbravița (11.00) 29 octombrieGloria Buzau…

- Program etapa 10 Liga 2, sezon 2023-2024:vineri, 20 octombrie 2023, ora 18:00Ceahlaul Piatra Neamt – CSC Selimbar – DigiSport, PrimaSport sambata, 21 octombrie 2023, ora 11:00CSC Dumbravita – CSM AlexandriaFK Miercurea Ciuc – Unirea DejProgresul Spartac – Metaloglobus BucurestiCSM Reșița – CS Tunari…

- CSC Selimbar si-a consolidat pozitia de lider in Liga a II-a de fotbal dupa ce a invins-o pe CSA Steaua cu scorul de 3-2, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 5-a, pe stadionul Magura din Cisnadie.CSA Steaua a deschis scorul prin Bogdan Chipirliu, din penalty, in minutul 18. CSC Selimbar,…

- Selimbar - Steaua, meci contand pentru etapa a 5-a din liga a doua a Romaniei, este programat, marti, 5 septembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul Magura din Cisnadie, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 2.

- Program meciuri Play-off Cupa Romaniei, sezon 2023-2024:marți, 29 august 2023, ora 17:30FC Bacau – SC Otelul Galati (la Rusi-Ciutea)CSC Selimbar – FC Voluntari (la Cisnadie)Phoenix Buziaș – Chindia Targoviște (la Lugoj)CSM Deva – Gloria Buzau (la Deva) marți, 29 august 2023, ora 19:00Metaloglobus București…

- Programul etapeiSambata, 19 august Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6 CSM Reșița – CSC Dumbravița 2-1 Viitorul Pandurii – Ceahlaul Piatra Neamț 0-2 Metaloglobus București – CSM Slatina 1-1 CSM Alexandria – CSC 1599 Șelimbar 0-1 Corvinul 1921 Hunedoara – AFK Csikszereda 2-0 Duminica, 20 august…

- Sfarșitul saptamanii trecute a consemnat inca un amical pentru Gloria, de data aceasta pe stadionul din Crang. Buzaul a dat, joi seara, prima reprezentație cu public inaintea unui sezon la finalul caruia se dorește promovarea in Superliga. Gazdele s-au impus cu 2 la 1, dupa ce au deschis scorul prin…