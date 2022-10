Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins divizionara secunda CSC Dumbravița, scor 4-1, intr-un meci din grupa C a Cupei Romaniei. Partida s-a jucat in Giulești, casa alb-vișiniilor, deși Dumbravița a fost, pe hartie, gazda.

- CSC Dumbravița ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 50 al meciului din grupele Cupei Romaniei cu Rapid. In acel moment, scorul era 1-1. La doua minute distanța, giuleștenii au mai punctat o data și au intrat in avantaj. Divizionara secunda din Timiș s-a descurcat excelent in prima parte a meciului…

- Pentru ca singura arena cu nocturna omologata din Banat – „Dan Paltinisanu” – zace inchisa inutil de CJT pentru competitii oficiale, din motive „de siguranta”, s-a ajuns la o situatie ingrata pentru un club practic de pe raza Timisoarei. Performera (si) in Cupa Romaniei, CSC Dumbravita va trebui sa…

- Micuța CSC Dumbravița, singura reprezentanta a județului Timiș in grupele Cupei Romaniei, nu-și poate juca meciurile de acasa in orașul de pe Bega sau in zona, in lipsa unui stadion decent, cu nocturna. In 2013, un studiu al Consiliului Consultativ pentru Regionalizare concluziona ca Dumbravița, o comuna…

- Noul format, destul de alambicat, al competitiei K.O. aduce bucuri microbistilor din Timis. Singura echipa banateana calificata in grupele noului format al Cupei Romaniei – CSC Dumbravita – „a prins” adversare atractive pe teren propriu. Rapid si CFR Cluj, ambele echipe cu pretentii la titlul SuperLigii,…

- Alb-verzii au realizat o noua surpriza, de aceasta data in competitia K.O. CSC Dumbravita e prima formatie care a reusit sa obtina un loc in faza grupelor in noul format al Cupei Romaniei dupa ce a eliminat-o pe colega de esalon Politehnica Iasi la loviturile de departajare in play-off. Nu s-a putut…