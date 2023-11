Stiri pe aceeasi tema

- LUPAC – AFC Voința Lupac a reușit sa caștige sambata, 4 noiembrie, cu scorul de 3-0, partida cu ACS Viitorul Șimian, din etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Formația antrenata de Mircea Manu avea mare nevoie de cele trei puncte, avand in vedere rezultatele slabe obținute de echipa in ultima perioada!…

- Joi, 26 octombrie: CSA Steaua – Ceahlaul Piatra Neamt 3-1.Sambata, 28 octombrie: CS Mioveni – Concordia Chiajna 1-1, CS Tunari – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Chindia Targoviste – CSM Reșița 4-1, Metaloglobus Bucuresti – Corvinul Hunedoara 1-2, Unirea Dej – Progresul Spartac 1-0, CSM Alexandria –…

- Joi, 26 octombrie – ora 17.00: CSA Steaua – Ceahlaul Piatra Neamt.Sambata, 28 octombrie – ora 11.00: CS Mioveni – Concordia Chiajna, CS Tunari – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Chindia Targoviste – CSM Reșița, Metaloglobus Bucuresti – Corvinul Hunedoara, Unirea Dej – Progresul Spartac, CSM Alexandria –…

- Unirea Slobozia este noul lider al eșalonului secund dupa ce formația antrenata de Adrian Mihalcea a trecut, in deplasare, la limita, 1-0, de fostul lider, CSC Șelimbar. Unica reușita a partidei i-a aparținut, in minutul 7, mijlocașului ofensiv Christ Afalna (25 de ani) care trece prin momente grele…

- Etapa a 8-a. Rezultate tehnice Ceahlaul P.Neamț – Unirea Dej 1-0Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-0CSC Dumbravița – Metaloglobus 1-1AFK M.Ciuc – Chindia Targoviște 1-0Progresul Spartac – CS Tunari 1-2CSM Reșița – Viitorul Tg.Jiu 1-1FC Argeș – CSC Șelimbar 0-0Unirea Slobozia – CSM Alexandria 1-0Gloria…

- Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut marti seara, in compania echipei Mallorca, in etapa a saptea a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Pentru catalani au marcat Raphina (41) si Lopez (75).Golurile echipei Mallorca au fost reusite de Muriqi (8) si Abdon…

- CSC Selimbar si-a consolidat pozitia de lider in Liga a II-a de fotbal dupa ce a invins-o pe CSA Steaua cu scorul de 3-2, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 5-a, pe stadionul Magura din Cisnadie.CSA Steaua a deschis scorul prin Bogdan Chipirliu, din penalty, in minutul 18. CSC Selimbar,…

- CSC 1599 Selimbar, antrenata de Claudiu Niculescu, este singura echipa din Liga a II-a de fotbal cu maximum de puncte dupa doua etape, in urma victoriei reusite, sambata, de ''calaretii rosii'' cu Unirea Dej (2-0). Patru echipe au cate patru puncte, CSM Slatina, Corvinul Hunedoara, Unirea…