- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste joi dupa-amiaza in sedinta pentru a discuta aprobarea Strategiei de vaccinare anticoronavirus in Romania.Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15.00, in sistem de videoconferinta, informeaza Agerpres.Guvernul a…

- Președintele, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presa in urma unei ședințe privind campania de vaccinare anti-COVID-19, la care au participat ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Principalele declarații:…