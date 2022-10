Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Under 18 si Under 17 ale Farului Constanta au sustinut restantele cu FCSB, din Liga de Tineret si Liga Elitelor.Bilantul a fost de o victorie si un egal. Farul U 18 antrenori, Stefan Sandu si Liviu Stefan a inregistrat un succes foarte important, gratie caruia a preluat sefia Seriei Est in…

- Chindia a obținut prima victorie a sezonului in SuperLiga, 2-1 in fața Rapidului. Toni Petrea (47 de ani) are procentaj maxim pe banca targoviștenilor, doua victorii din doua posibile. Toni Petrea a debutat la Chindia cu o victorie in play-off-ul Cupei Romaniei, 2-1 impotriva Stelei. ...

- Emil Gradinescu (62 de ani), invitatul celui mai recent episod din podcastul GSP „Profu' de Sport”, a relatat o intamplare nefericita din cariera de comentator sportiv, petrecuta in noiembrie 1997, la meciul dintre Bastia și Steaua din turul 2 al Cupei UEFA. ...

- Dinamo și Steaua se intalnesc in aceasta seara incepand cu ora 21:30 in primul derby dupa o pauza de peste doua decenii. Meciul are loc pe Arena Naționala unde se așteapta o audiența de peste 25.000 de spectatori. Ultimul meci, inainte ca locul Stelei in Liga 1 sa fie luat de o societate comerciala…

- CS Dinamo s-a impus, vineri seara, in derby-ul cu CSA Steaua la rugby. „Buldogii” au caștigat la limita, scor 28-27 intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului din Liga Naționala. De opt ani nu mai caștigase Dinamo pe terenul marii rivale, in prima liga a Romaniei la rugby. Dinamoviștii au pus capat…

- Din nou in ipostaza de a nu avea drept de promovare in prima liga, CSA Steaua a fost parasita de suporteri la partida cu Csikszereda din etapa a treia a ligii secunde. Proiectul celor de la CSA Steaua pare sa fie intr-un moment de rascruce. Echipa n-a obținut nici in acest sezon dreptul de a promova…

- CSA Steaua a remizat in prima etapa a noului sezon de Liga 2, scor 1-1 in Ghencea cu Metaloglobus. Meciul nu a fost marcat numai de protestul ultrașilor impotriva conducerii clubului, dupa ce „militarii” n-au obținut nici pentru acest sezon dreptul de a promova in „A”. In continuare, 3 detalii remarcate…

- CS Universitatea Craiova s-a impus in derbiul cu FC U Craiova 1948, scor 2-1, in etapa a patra din SuperLiga. Meciul de pe Stadionul „Ion Oblemenco” a fost intrerupt timp de zece minute, din cauza suporterilor.