In urma imperecherii, Steaua o va intalni pe Mostiștea Ulmu in primul baraj pentru promovarea in divizia secunda. Daca vor trece de acest prim duel, Bajenaru & Co vor mai disputa un play-off impotriva caștigatoarei din dubla CS Afumați – FCSB 2. Aflați echipele care vor participa la barajele de promovare pe realitateasportiva.net.