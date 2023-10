Stiri pe aceeasi tema

- Azi incepe runda a 9-a din Liga 2. Primul meci al etapei va fi CSA Steaua – FC Argeș, care se joaca azi, de la 17:00. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și OrangeSport. Reșița, Alexandria, Șelimbar, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița nu au drept de promovare in Liga…

- Program etapa 9 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 5 octombrie 2023, ora 17:00Steaua – Campionii FC Arges – DigiSport, PrimaSport sambata, 7 octombrie 2023, ora 11:00Viitorul Pandurii Targu Jiu – Concordia ChiajnaCS Mioveni – CSM ReșițaChindia Targoviste – Progresul SpartacMetaloglobus Bucuresti – FK Miercurea…

- Etapa a 8-a. Rezultate tehnice Ceahlaul P.Neamț – Unirea Dej 1-0Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-0CSC Dumbravița – Metaloglobus 1-1AFK M.Ciuc – Chindia Targoviște 1-0Progresul Spartac – CS Tunari 1-2CSM Reșița – Viitorul Tg.Jiu 1-1FC Argeș – CSC Șelimbar 0-0Unirea Slobozia – CSM Alexandria 1-0Gloria…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- Liga 2, etapa 7: Vineri, 22 septembrie – ora 16.00: Selimbar – Buzau; Sambata, 23 septembrie – ora 11.00: Viitorul Pandurii – Corvinul Hunedoara, Alexandria – FC Arges, Chindia – Dumbravita, Mioveni – Progresul Spartac, CSM Resita – Chiajna, Metaloglobus – Ceahlaul, Tunari – Miercurea Ciuc;Duminica,…

- Romania U19 se apropie de debutul in preliminariile Campionatului European, iar in aceasta luna septembrie mai are o acțiune cu doua meciuri amicale. In lotul stabilit de selecționerul Adrian Dulcea se regasesc și 11 jucatori din Liga 2. Adrian Franculescu (portar, Steaua), Mario Aioanei (fundaș, Unirea…

- Sambata, 2 septembrie – ora 11.00: Corvinul Hunedoara – Concordia Chiajna, CSM Reșița – Progresul Spartac, Viitorul Pandurii Targu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc, CSM Alexandria – CSM Slatina, Unirea Dej – Gloria Buzau.Duminica, 3 septembrie – ora 11.00: CS Mioveni – CSC Dumbravita, CS Tunari – Ceahlaul…

- Formatiile FC Arges si CS Mioveni au inchieiat la egalitate, scor 0-0, luni, in etapa a doua a Ligii a doua.In clasament, pe primul loc este CS Selimbar, cu 6 puncte, potrivit news.ro Pe locul doi este CSM Slatina, cu 4 puncte, la fel ca si Corvinul Hunedoara, echipa clasata ae locul 3.…