CS Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti continua duelul de la distanta pentru titlu in Liga Nationale de handbal feminin, dupa meciurile castigate miercuri, ambele in Sala Rapid, in etapa a 24-a, antepenultima.

CSA Steaua Bucuresti, noua campioana, a incheiat editia 2021-2022 a Campionatului National feminin de polo pe apa cu o infrangere, 9-12 (2-4, 2-3, 2-3, 3-2) cu CS Rapid, duminica, in Bazinul Steaua, in al cincilea si ultim turneu, conform Agerpres.

Liderul Ligii Nationale la handbal feminin, Rapid Bucuresti, s-a calificat marti, pe teren propriu, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat detinatoarea trofeului, Gloria Buzau.

Campioana en-titre la polo, Steaua Bucuresti, a castigat, sambata, trofeul Cupa Romaniei, dupa finala cu formatia Dinamo Bucuresti, la turneul de la Alba-Iulia, anunța news.ro.

CS Rapid Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii, sambata seara, in al treilea turneu din Campionatul National de polo pe apa feminin, gazduit de Targu Mures.

Campioana CSA Steaua Bucuresti isi mentine parcursul perfect in Superliga Nationala de polo pe apa masculin, dupa victoriile reusite cu CS Rapid Bucuresti, vineri si sambata, 22-2 (6-0, 5-0, 6-1, 5-1), respectiv 14-6 (5-1, 4-2, 4-2, 1-1).

CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 22-a a Diviziei A1 la volei masculin.

CS Rapid Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti au reusit victorii duble, joi, in turneul al doilea al Campionatului National de polo pe apa feminin, in Bazinul Rapid, conform Agerpres.