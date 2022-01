CS Universitatea Craiova – Rapid 1-0, în Liga 1. Oltenii câștigară după șapte etape (Video) CS Universitatea Craiova a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Rapid, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 5, cand Elvir Koljic a fructificat o pasa a lui Andrei Ivan. Cinci minute mai tarziu, bosniacul a fost aproape de dubla, cand mingea trimisa cu capul s-a dus puțin pe langa poarta. Rapid a replicat in minutul 20, cand Albert Stahl a trimis cu capul, dar Mirko Pigliacelli a reținut fara probleme. Oltenii și-au mai creat cateva ocazii și dupa pauza, dar partida s-a incheiat cu 1-0. In urma acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

