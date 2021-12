CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu UTA, in etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Hora a fost eliminat, in minutul 90+4, pentru lovirea lui Papp, intr-un moment in care balonul nu era in zona celor doi jucatori, conform news.ro

Au evoluat urmatoarele echipe:

Universitatea: Lazar - Capatina, Papp, Screciu - Gustavo, Vina (Fedele '46), Nistor (Roguljici '76), Bancu (Vatajelu '62) - Cimpanu (Cretu '62), Koljici (Baiaram '55), A. Ivan. Antrenor Laurentiu Reghecampf;

UTA: Fl. Iacob - Vukcevici, Erico, Benga,…