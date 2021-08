Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca jucatorul german Reagy Ofosu a fost transferat la formatia turca Bursaspor (liga a doua). Reagy Ofosu semnase in octombrie un contract pe trei ani, dupa ce a evoluat la FC Botosani. Fost campion al Slovaciei,…

- ACS Poli desi nu s-a reunit si nu a jucat vreun joc amical a fost depasita cu ceva emotii de CSM Deva, colega de esalon tert, in turul I al Cupei Romaniei. Oaspetii se asteptau cu siguranta la un meci usor, dar a fost 2-2 in timpul regulamentar, dupa ce timisorenii au condus cu 2-0! […] Articolul ACS…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a lansat astazi o informație de amploare. Conform spuselor lui „Corleone”, Universitatea Craiova l-ar fi vandut pe mijlocașul Alexandru Cicaldau (24 de ani) in Turica, la Galatasaray. „Am auzit un zvon și e in premiera.…

- Rusia a anuntat, marti, ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiaeriana S-500, Moscova accelerând în ultimii ani dezvoltarea de noi arme pe fondul tensiunilor cu Occidentul, scrie AFP, potrivit News.ro."Noul sistem S-500 a efectuat exercitii de tragere asupra unei tinte…

- Clubul Eyupspor l-a achiziționat pe Bogdan Stancu, întarindu-se dupa promovarea în a doua liga a Turciei.Stancu a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire pentru înca unul, potrivit cotidianului Cumhuriyet.Eyupspor l-a achizitionat si pe Umut Bulut, fost…

- Mirko Pigliacelli (27 de ani), goalkeeper-ul celor de la CS Universitatea Craiova, bifeaza o premiera importanta dupa meciul cu Academica Clinceni, incheiat 0-0. Pentru a doua oara de cand se afla in Liga 1, portarul italian incheie un sezon in postura de integralist. Acesta a evoluat in toate partidele…